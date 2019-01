Parteien : Kramp-Karrenbauer: CDU und CSU bleiben politische Familie

von dpa

19. Januar 2019, 13:44 Uhr

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach den Zerwürfnissen der vergangenen Jahre an die Einigkeit von CDU und CSU appelliert. «Wir sind, wir waren und wir bleiben eine politische Familie», sagte sie beim CSU-Parteitag in München nach der Wahl von Markus Söder zum neuen CSU-Vorsitzenden. CDU und CSU wollten in diesem Jahr Gemeinsamkeit zeigen - und das «nicht im Sinne einer falschen Harmonie». Die Menschen hätten ein feines Gespür dafür, was ehrlich gemeint sei. Kramp-Karrenbauer nannte das Wahlergebnis von 87,4 Prozent für Söder ein «sehr ehrliches Ergebnis».