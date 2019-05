Regierung : Kraftprobe auf den Straßen von Caracas

von dpa

01. Mai 2019, 05:48 Uhr

Neue Kraftprobe in Venezuela zwischen dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro: Dabei haben sich Regierungsgegner und staatliche Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Caracas erneut heftige Auseinandersetzungen geliefert. Demonstranten schleuderten Steine und Brandsätze auf die Beamten. Angehörige der Nationalgarde feuerten mit Tränengas und Schrotmunition in die Menge. Im Fernsehen war zu sehen, wie ein Panzerwagen in eine Menschengruppe raste. Präsident Maduro erklärte den Aufstand später für gescheitert.