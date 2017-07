Kriminalität : Kommunen für zentrale Abschiebe-Einrichtungen

Der Städte- und Gemeindebund will ausreisepflichtige Asylbewerber bis zu ihrer Abschiebung in zentralen Einrichtungen des Bundes oder der Länder unterbringen. Tatverdächtige, die ausreisepflichtig sind, sollten nicht normal in einer Kommune oder einer Flüchtlingsunterkunft leben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der «Berliner Zeitung». Er reagierte damit auf die Messerattacke eines ausreisepflichtigen Palästinensers in Hamburg, der einen Menschen tötete und sieben weitere verletzte.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 01:44 Uhr