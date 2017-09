Konflikte : Kolumbiens Farc-Rebellen betreten die politische Bühne

Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund verwandelt sich die frühere kolumbianische Guerillaorganisation Farc in eine politische Bewegung. Gestern stellten die Ex-Rebellen ihre neue Partei «Alternative Revolutionäre Kraft des Volkes» in Bogotá vor. Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias «Timochenko» sprach vor Tausenden Anhängern auf dem Bolívar-Platz. Laut Friedensabkommen sind den Farc in den kommenden zwei Legislaturperioden jeweils fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer garantiert.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:46 Uhr