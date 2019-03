Brauchtum : Kölner Karnevalisten entscheiden: Alle Motivwagen fahren mit

von dpa

04. März 2019, 09:22 Uhr

Im Kölner Rosenmontagszug fahren trotz Sturmböen alle großen Motivwagen mit. Das habe das Festkomitee Kölner Karneval entschieden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Zug sollte um 10.00 Uhr starten. Allerdings hatten die Kölner bereits am Wochenende beschlossen, diesmal auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen im Zug zu verzichten. In Düsseldorf hoffen die Veranstalter, dass der Wind am Nachmittag höchstens noch mit Windstärke 7 weht. Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug wegen des Sturms sogar ganz abgesagt.