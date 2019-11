Fußball : Köln verliert gegen Hoffenheim - Beierlorzer unter Druck

von dpa

08. November 2019, 22:45 Uhr

Der 1. FC Köln hat den Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga verpasst und die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Achim Beierlorzer verlor am Abend gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2. Köln bleibt mit sieben Zählern auf Platz 17. Den eigentlich noch bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrag mit Sportchef Armin Veh löste der Effzeh mit sofortiger Wirkung auf.