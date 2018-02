Parteien : Koalitionsverhandlungen gehen in die Verlängerung

von dpa

05. Februar 2018, 02:48 Uhr

CDU, CSU und SPD gehen heute mit ihren Koalitionsverhandlungen über eine Fortsetzung der schwarz-roten Regierung in die Verlängerung. Die 15er-Spitzenrunde um Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer konnte am Abend schwierige Kernthemen wie Gesundheit und Arbeitsmarkt nicht mehr abräumen. Nun werden sich die Unterhändler am Montag erneut in der SPD-Zentrale zu abschließenden Beratungen treffen.