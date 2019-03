Kriminalität : Kinderpornografie: 20 Jahre Haft für Magier Jan Rouven

von dpa

01. März 2019, 04:57 Uhr

Der deutsche Magier Jan Rouven ist in den USA wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verhängte das Gericht in Las Vegas auch eine Geldstrafe in Höhe von 500 000 Dollar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der dpa mitteilte. Der Magier, der mit seiner Show «The New Illusions» in Las Vegas Erfolge feierte, war im März 2016 festgenommen worden. Laut Anklage entdeckten Ermittler auf Laptops und anderen Geräten in Rouvens Villa Tausende Videos und Fotos, die unter anderem auch Sex mit Kindern zeigten.