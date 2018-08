Soziales : Kinderarmut laut Schutzbund deutlich höher als angenommen

von dpa

Etwa 4,4 Millionen Kinder in Deutschland sind nach Schätzungen des Deutschen Kinderschutzbundes von Armut betroffen - rund 1,4 Millionen mehr als bisher angenommen. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, entschlossener gegen Kinderarmut vorzugehen. Deren Pläne etwa zur Erhöhung des Kinderzuschlags seien «völlig unzureichend». Grund für die höheren Zahlen ist demnach, dass viele Familien Leistungen nicht in Anspruch nehmen, also in den Statistiken nicht erfasst würden. Oft liege es daran, dass die Eltern mit den bürokratischen Abläufen überfordert sind oder sich dafür schämen.