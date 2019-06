Prozesse : Kinder getötet - Lebenslange Haft für Vater

von dpa

19. Juni 2019, 14:46 Uhr

Wegen Mordes an seinen beiden Kindern ist ein Vater zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen die mitangeklagte Mutter urteilte das Landgericht Darmstadt wegen Beihilfe auf zwölf Jahre Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 59-Jährige den 13 Jahre alten Sohn und die 10 Jahre alte Tochter im vergangenen August in ihrem Elternhaus im südhessischen Mörlenbach erschlagen, erstochen und anschließend die Betten mit den Leichen angezündet hatte. Bei dem Vater wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt.