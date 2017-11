International : Kein Treffen Trumps mit Putin - aber Erklärung zu Syrien

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 17:45 Uhr

Die USA und Russland haben sich beim Apec-Gipfel in Vietnam für eine politische Lösung im Syrienkrieg ausgesprochen. Die Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Entschlossenheit, die Terrormiliz Islamischer Staat aus Syrien zu vertreiben. Allerdings hat der IS bereits 95 Prozent seines Herrschaftsgebietes in Syrien und im Irak verloren. Bei dem Gipfel kamen die Präsidenten auch heute nicht länger zusammen. Es gab nur kurze Begegnungen und Wortwechsel.