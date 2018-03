Autonomie : Katalonien: 13 Separatisten wird wegen Rebellion der Prozess gemacht

von dpa

23. März 2018, 22:23 Uhr

Die schwere Krise in Katalonien ist mit der Entscheidung zu Anklageerhebung gegen die wichtigsten separatistischen Spitzenpolitiker in eine neue Phase getreten. Das Oberste Gericht in Madrid entschied, ein Strafverfahren gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und weitere zwölf Regionalpolitiker zu eröffnen. Darauf stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Gegen sieben Separatisten im Ausland, darunter Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen.