Terrorismus : Katalanische Polizei sucht Verdächtigen

Die katalanische Polizei ist nach der Terrorattacke von Barcelona offenbar einem Verdächtigen auf der Spur. Man sei sehr sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung stehe, erklärten die Sicherheitskräfte auf Twitter mit Blick auf die Todesfahrt von Las Ramblas und den vereitelten Anschlag in Cambrils. Welche Rolle der Verdächtige gespielt habe, könne man noch nicht sagen. Vorher war bekannt geworden, dass die Ermittler einen Imam im Visier haben. In Barcelona gab es eine Trauerfeier.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 12:23 Uhr