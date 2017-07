Währung : Kampf gegen Euro-Blüten: Bundesbank legt Falschgeldzahlen vor

Kriminelle bringen jedes Jahr Zehntausende gefälschte Euro-Scheine in Umlauf. Der Schaden geht in die Millionen. Die Deutsche Bundesbank gibt im Laufe des Tages die Falschgeldzahlen für das erste Halbjahr bekannt. Im vergangenen Jahr hatten Banken, Handel und Polizei in Deutschland 82 150 Euro-Blüten aus dem Verkehr gezogen, das waren 14 Prozent weniger als 2015. Auch weltweit waren im Gesamtjahr weniger gefälschte Euro-Scheine in Umlauf gebracht worden. Die Zahl sank um 24 Prozent auf 684 000 Blüten. Am beliebtesten war bei Fälschern im vergangenen Jahr der Fünfziger.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 02:03 Uhr