Konflikte : Kämpfe zwischen türkischem Militär und syrischen Rebellen

In der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei haben sich Einheiten des türkischen Militärs und islamistische Rebellengruppen schwere Gefechte geliefert. Türkische Einheiten hätten Gebiete in der Nähe des Grenzübergangs zur von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib mit schwerer Artillerie unter Beschuss genommen, berichteten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Rebellengruppen. Der Beschuss habe vor allem Gebiete um den Grenzort Kafar Lusein getroffen. Mehrere Geschosse seien auch in der Nähe eines Flüchtlingslagers eingeschlagen.