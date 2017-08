Fußball : Juve und Khedira verpassen Titel - Lazio siegt im Supercup

Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin den ersten Titel der Saison verpasst. Juve unterlag in der Partie um den italienischen Supercup Lazio Rom mit 2:3. Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile brachte Pokalsieger Lazio gegen Meister Juve mit einem Doppelpack 2:0 in Führung. Der Argentinier Paulo Dybala glich mit Treffern in der 85. und 91. Minute aus. Doch Alessandro Murgia traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Erfolg für Lazio.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 22:56 Uhr