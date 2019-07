Wissenschaft : Juni brach Hitzerekord für Europa und die Erde

von dpa

02. Juli 2019, 18:48 Uhr

Der vergangene Monat war der heißeste Juni in Europa und auch weltweit, der je seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen wurde. Das berichtete der Copernicus-Klimawandeldienst in Brüssel. Die Durchschnittstemperaturen lagen in Europa demnach im Schnitt um zwei Grad über dem definierten Normalbereich. Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das sich zu einem Großteil auf Satellitendaten stützt.