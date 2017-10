Bundestag : Junge Union erwartet Sondierungsgespräche nächste Woche

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 18:04 Uhr

Die Junge Union fordert eine rasche Einigung von CDU und CSU auf dem Weg nach Jamaika und unmittelbar darauf folgende Sondierungsgespräche nächste Woche. «Am Montag muss es losgehen», sagte JU-Chef Paul Ziemiak zum Auftakt des JU-«Deutschlandtags» in Dresden. Die Nachwuchsorganisation erwarte, dass sich die Union auf eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen bereits am Sonntag einige. Man müsse aufs Tempo drücken, sagte Ziemiak. In der Union wird nach den Wahlverlusten über die richtige Aufstellung von CDU und CSU diskutiert.