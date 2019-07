Leute : Jüngster Royal wird getauft - Taufpaten noch unbekannt

von dpa

06. Juli 2019, 02:40 Uhr

Das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan, der kleine Archie, wird heute in Windsor getauft. Die Zeremonie soll in einem kleinen Kreis stattfinden. Die britische Königin Elizabeth II. wird nicht bei der Taufe ihres Urenkels dabei sein, da sie andere Terminverpflichtungen hat. Die Taufe findet in der St.-Georgs-Kirche auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Harry und die ehemalige US-Schauspielerin Meghan legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Ein öffentlicher Auftritt vor oder nach der Zeremonie ist nicht geplant.