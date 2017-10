Auktion : John Lennons «Yesterday and Today»-Platte wird versteigert

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 02:14 Uhr

John Lennons persönlicher Prototyp des Covers der «Yesterday and Today»-Platte könnte bei einer Versteigerung in den USA nach Einschätzung des Auktionshauses mehr als 200 000 Dollar, also umgerechnet etwa 170 000 Euro, einbringen. Lennon habe das Album einem Beatles-Fan gegeben und dazu auch noch darauf herumgemalt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Davor habe das Cover an der Wand seiner Wohnung in New York gehangen. Die Versteigerung soll am 11. November in Dallas stattfinden.