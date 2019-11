Leute : Japans neues Kaiserpaar zeigt sich bei Parade seinem Volk

von dpa

10. November 2019, 01:44 Uhr

Japans neuer Kaiser Naruhito und seine Gemahlin Kaiserin Masako werden sich heute bei einer Parade durch Tokio ihrem Volk zeigen. Die Fahrt am Nachmittag in einem schwarzen Cabrio führt vom Palast zur kaiserlichen Residenz. Eigentlich war die Parade schon am 22. Oktober im Anschluss an eine Zeremonie zur Inthronisierung des Kaisers geplant gewesen, an der rund 200 Gäste aus dem In- und Ausland teilgenommen hatten. Doch aus Rücksicht auf die Opfer eines verheerenden Taifuns mit Dutzenden Toten wurde die Parade verschoben.