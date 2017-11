Parteien : Jamaika-Unterhändler zuversichtlich: Deutliche Fortschritte

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 15:46 Uhr

Die Parteimanager der vier Jamaika-Verhandlungspartner haben sich zuversichtlich über einen Erfolg der Koalitionssondierungen geäußert. In der zweiten Verhandlungsetappe habe man «deutliche Fortschritte erarbeitet», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, am Rande der schwarz-gelb-grünen Sondierungen in Berlin. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte: «Die Segel sind gesetzt, wir kommen ein Stück voran, und ich würde mir insgesamt von allen Seiten noch mehr Rückenwind wünschen.»