Parteien : Jamaika-Sondierer mit Knackpunkten Finanzen, Energie, Europa

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 03:47 Uhr

Die Jamaika-Sondierer von CDU, CSU, FDP und Grünen biegen heute mit zwei der schwierigsten Themen auf die Zielgerade. Am Vormittag sprechen die Verhandlungsführer um CDU-Chefin Angela Merkel zunächst mit den Berichterstattern der jeweiligen Seiten in dem seit Tagen gewohnten Kleinformat über das Thema Europa. Von 11.30 Uhr an soll es dann um den äußerst kontroversen Bereich «Flucht, Asyl, Migration, Integration» gehen, der am Vorabend aus Zeitgründen nicht mehr beraten werden konnte.