Parteien : Jamaika-Parteichefs berieten über weiteres Vorgehen

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 07:10 Uhr

Die Vorsitzenden von CDU, CSU, FDP und Grünen haben am Abend über das weitere Vorgehen bei den Jamaika-Sondierungen beraten. Über die Inhalte des gut dreistündigen Treffens in Berlin wurde nichts bekannt. Die Jamaika-Unterhändler wollen heute ihre Sondierungen fortsetzen und zunächst in kleiner Runde über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht reden. Am späteren Nachmittag will die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz ziehen.