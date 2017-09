Gesellschaft : Jamaika: Älteste Frau der Welt mit 117 Jahren gestorben

Als Violet Brown zu Welt kommt, ist Jamaika noch eine Kolonie von Großbritannien und Königin Victoria sitzt in London auf dem Thron. Jetzt ist die bislang älteste Frau der Welt tot. Die Jamaikanerin starb am Freitag im Alter von 117 Jahren in einem Krankenhaus in Montego Bay, berichtete die Zeitung «Jamaica Gleaner» am Wochenende. Violet Brown wurde am 10. März 1900 geboren. «Ehre deine Mutter und deinen Vater, damit du lange lebst», sagte sie im April dem «Jamaica Gleaner». «Wenn die Leute mich fragen, was ich esse und trinke, um so lange zu leben, sage ich: Ich esse alles, außer Schweinefleisch und Hühnchen, und ich trinke keinen Rum.»

erstellt am 18.Sep.2017 | 15:53 Uhr