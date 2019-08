Klima : Jacht «Malizia» mit Greta Thunberg kommt planmäßig voran

von dpa

21. August 2019, 04:51 Uhr

Die Segeljacht «Malizia» mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg an Bord ist knapp eine Woche nach ihrem Start im englischen Plymouth gut vorangekommen und befindet sich im Zeitplan auf ihrer Fahrt nach New York. «Wir sind happy mit dem Wetter und den weiteren Aussichten», sagte der Hamburger Skipper Boris Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Rund 1500 Seemeilen hat die «Malizia» geschafft, etwa 1700 Seemeilen sind es noch. Nach aktueller Prognose wird die «Malizia» am 27. oder 28. August in New York eintreffen.