Wetter : «Irma» hinterlässt offenbar Tote auf Jungferninseln

Hurrikan «Irma» hat auf seinem Durchzug durch die Karibik auch auf den Britischen Jungferninseln gewütet. Gouverneur Gus Jaspert sagte in einer vom britischen Sender BBC in der Nacht verbreiteten Audionachricht, es gebe Berichte von Toten und Verletzten. Er rief den Notstand für das britische Überseegebiet aus. Auch sprach er von Schäden, die der Hurrikan hinterlassen habe. «Irma» gilt als der stärkste Hurrikan, der jemals im Atlantik gemessen wurde. Der Hurrikan passierte in der Nacht Haiti und sollte dann weiter Richtung Kuba, Bahamas und Florida ziehen.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 06:06 Uhr