Konflikte : Iraks Regierungschef erklärt Sieg über IS-Miliz in Mossul

Nach monatelangen Kämpfen hat Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi die bisherige IS-Hochburg Mossul offiziell für befreit erklärt. Regierungstruppen hätten die Stadt vollständig eingenommen, sagte Al-Abadi am Abend in einer Fernsehansprache. Mit Mossul verliert der IS seine letzte große Hochburg im Irak und die größte Stadt, die er je unter Kontrolle hatte. US-Präsident Donald Trump gratulierte der irakischen Regierung zur Befreiung der Stadt. Die Vereinten Nationen erklärten, noch immer seien rund 700 000 Menschen aus Mossul vertrieben und bräuchten Hilfe.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 22:53 Uhr