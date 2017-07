Konflikte : Iraker feiern «großen Sieg» über IS in Mossul

Trotz scheinbar noch anhaltender Kämpfe in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul haben die Iraker heute einen «großen Sieg» über die Dschihadisten gefeiert. Ministerpräsident Haider al-Abadi reiste in die Stadt, um «die heldenhaften Kämpfer und die Iraker zum Erringen des großen Sieges» zu beglückwünschen, hieß es in einer Stellungnahme seines Büros. Doch noch scheint der IS nicht vollständig vertrieben: Sicherheitskreise berichteten der dpa von Gefechten im Westteil Mossuls. Deshalb blieb wohl auch eine offizielle Stellungnahme noch aus.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 19:16 Uhr