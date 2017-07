Wetter : Innenstadt von Wolfenbüttel steht teilweise unter Wasser

In Wolfenbüttel in Niedersachsen hat Hochwasser Teile der Innenstadt überschwemmt. Der Pegelstand der Oker ist stabil, aber auf hohem Niveau. Eine Straße am Rande der Altstadt steht mehr als knietief unter Wasser. Häuser mussten evakuiert werden. Die Anwohner wurden aufgerufen, ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Teilweise wurde der Strom abgeschaltet. Auch die Bewohner eines Seniorenwohnheims mussten vor dem Wasser in Sicherheit gebracht werden.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 09:44 Uhr