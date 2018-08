Brände : Innenminister von Brandenburg: «Waldbrand stark eingedämmt»

von dpa

24. August 2018, 10:19 Uhr

Rund 600 Einsatzkräfte haben den großen Waldbrand im Südwesten Brandenburgs stark eingedämmt. «Weite Teile sind unter Kontrolle», sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter am Einsatzort der Deutschen Presse-Agentur. Wenn der Wind so bleibe, sehe er gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht werde und die in Sicherheit gebrachten Anwohner noch im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkehren könnten. Derzeit gebe es aber noch mehrere größere Brandstellen.