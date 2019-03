Kriminalität : Immer mehr Senioren werden Opfer von falschen Polizisten

von dpa

14. März 2019, 14:00 Uhr

Göttingen (dpa) – Die Polizei warnt seit Jahren vor falschen Polizisten. Doch die Zahl der Fälle, bei denen Gauner mit Lügengeschichten am Telefon Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes bringen, wird nicht kleiner. Im Gegenteil: Nach Angaben des Bundeskriminalamts werden immer mehr ältere Menschen von Betrügern angerufen, die sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben. Allein in Niedersachsen wurden laut dem LKA im vergangenen Jahr 4235 versuchte oder vollendete Betrugsfälle registriert, rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus.