Soziales : Immer mehr Berufstätige armutsgefährdet

Immer mehr Menschen in Deutschland sind trotz Arbeit gefährdet, in Armut abzugleiten. So habe sich die Zahl der Berufstätigen, die unter die Schwelle der Armutsgefährdung fallen, zwischen 2004 und 2014 mehr als verdoppelt. Das berichtete die «Berliner Zeitung» unter Berufung auf eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Damit sei die Erwerbsarmut in der Bundesrepublik stärker gestiegen als in jedem anderen EU-Land. 2004 lag der Anteil der armutsgefährdeten Berufstätigen noch bei 4,8 Prozent. Zehn Jahre darauf waren es laut der Studie 9,6 Prozent.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 03:52 Uhr