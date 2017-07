Gesundheit : Immer mehr Ältere im Krankenhaus

In den deutschen Krankenhäusern liegen immer mehr hochbetagte Patienten, die an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden. Doch es bestünden berechtigte Zweifel, dass das Kliniksystem in der Lage sei, die immer größer werdende Zahl der Geriatrie-Patienten effizient zu versorgen, teilte die Krankenkasse Barmer in Berlin mit. Heute stellt die Barmer einen Krankenhausreport vor, der die Versorgung Älterer zum Schwerpunkt hat. Laut der Kasse stieg die Zahl älterer und mehrfach kranker Patienten im Krankenhaus zuletzt binnen zehn Jahren auf zwei Millionen.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 06:53 Uhr