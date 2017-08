Kriminalität : Illegales Autorennen auf der Autobahn mit mehr als 20 Wagen

Nach einem illegalen Rennen mit mehr als 20 Autos auf der A 81 im Kreis Konstanz sind zwei Raser von der Polizei gestoppt worden. Die Autofahrer hätten sich in der Nacht mehrere Rennen geliefert, teilte die Polizei mit. Demnach bremsten die Raser die anderen Fahrer auf der Strecke aus, um sie auf Distanz zu dem illegalen Rennen zu halten. Bei einer anschließenden Fahndung stoppten die Beamten zwei Schweizer, die an dem Rennen beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden Männer mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren tausend Schweizer Franken bezahlen.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 13:53 Uhr