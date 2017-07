Gesellschaft : Hunderttausende beim Christopher-Street-Day-Umzug in Köln

Köln (dpa) – Bei sommerlichen Temperaturen verfolgen Hunderttausende die Christopher-Street-Day-Parade in Köln. «Die Stimmung ist fantastisch», sagte ein Sprecher zu Beginn. Man gehe nach Lage der Dinge wieder von rund 950 000 Zuschauern am Straßenrand aus. Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Fußgruppen und rund 85 Mottowagen ziehen durch die Stadt. Sie demonstrierten damit für eine rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben und gesellschaftliche Akzeptanz.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 12:54 Uhr