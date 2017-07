Unwetter : Hunderte Reisende sitzen nach Unwetter im Südwesten fest

Nach Überflutungen in einigen Landesteilen sind erneut schwere Gewitter über Deutschland hinweggezogen. Betroffen waren vor allem der Südwesten und Mecklenburg-Vorpommern. In Offenburg in Baden-Württemberg saßen Hunderte Bahnreisende stundenlang fest. Etwa 1000 Menschen wurden am Abend von Einsatzkräften versorgt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In der Region waren Bäume entwurzelt wurden. Nach Angaben der Bahn wurde die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg komplett gesperrt.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 03:38 Uhr