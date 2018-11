Migration : Hunderte Migranten erreichen Grenze zu USA

von dpa

13. November 2018, 20:43 Uhr

Mehrere Hundert Migranten aus Mittelamerika haben auf ihrem Weg in die USA die Grenzstadt Tijuana erreicht. Die 357 Menschen kamen in Bussen im Nordwesten Mexikos an. Auf der US-Seite der Grenze befindet sich die Stadt San Diego. Er sei glücklich, nur einen Schritt davon entfernt zu sein, die USA zu betreten, sagte José Alfredi Mejía Márquez aus Honduras der dpa. Er hatte sich vor einem Monat mit der sogenannten Migranten-Karawane auf den Weg gemacht. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche die Regelungen für Asylverfahren an der südlichen US-Grenze verschärft.