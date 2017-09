Wahlen : Hunderte AfD-Gegner demonstrieren in Großstädten

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 00:02 Uhr

Hunderte Menschen haben nach der Bundestagswahl in mehreren Großstädten gegen die rechtsnationale AfD protestiert. Die Partei zieht vorläufigen Hochrechnungen zufolge mit mehr als 13 Prozent der Stimmen als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Vor dem Gebäude der AfD-Wahlparty am Berliner Alexanderplatz versammelten sich rund 1000 Menschen. Sie versuchten mit lauten Pfiffen die Veranstaltung zu stören. Zu einer Spontandemo kamen mehrere Hundert Protestierende in Leipzig zusammen. Auch in Köln, Hamburg und Frankfurt kamen Menschen zu Anti-AfD-Kundgebungen zusammen.