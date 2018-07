Kriminalität : Hollywood-Stern von Trump zertrümmert - schnelle Reparatur

von dpa

26. Juli 2018, 04:54 Uhr

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist erneut beschädigt worden. Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er müsse sich wegen mutwilliger Beschädigung vor Gericht verantworten. Die Sternenplakette wurde mit einer Spitzhacke zertrümmert, doch schon nach wenigen Stunden rückte ein Reparatur-Team an. Jedwede Demolierung - egal bei welchem Stern - werde sofort ausgebessert, sagtee Ana Martinez von der Handelskammer in Hollywood.