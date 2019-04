Kriminalität : Hollywood-Stern von Donald Trump erneut beschädigt

von dpa

25. April 2019, 03:08 Uhr

Donald Trumps Stern auf dem berühmten «Walk of Fame» in Hollywood ist erneut beschädigt worden. Diesmal ging ein Unbekannter mit Sprühfarbe zur Sache, wie US-Medien berichten. Der Internetdienst TMZ.com veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie jemand die Plakette mit schwarzer Farbe besprüht und dann in Weiß die Worte «Putins Bitch» darüber schreibt. Trump war für seine Fernsehsendungen mit einer Sternenplakette ausgezeichnet worden. Mit seinem Einzug in den Präsidentschaftswahlkampf wurde die Plakette wiederholt zur Zielscheibe für Protestaktionen und Vandalismus.