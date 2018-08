Kommunen : Hohe Überschüsse bei Kommunen

von dpa

15. August 2018, 03:46 Uhr

Die Städte, Landkreise und Gemeinden in Deutschland erwarten in diesem Jahr aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt erneut einen Milliardenüberschuss. Die Unterschiede in der Finanzkraft von Kommune zu Kommune seien aber immer noch sehr groß, heißt es in einer Prognose der kommunalen Spitzenverbände. «Schuldenabbau und Investitionen müssen jetzt Vorrang haben», erklärten die Präsidenten des Städtetags, des Landkreistags und des Städte- und Gemeindebunds, Markus Lewe, Reinhard Sager und Uwe Brandl.