Börsen : Hoffnung auf sinkende Zinsen: Kursrally an New Yorker Börsen

von dpa

04. Juni 2019, 22:47 Uhr

Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst und die jüngst hohen Verluste vergessen gemacht. Sehr fest präsentierte sich auch der Leitindex Dow Jones mit einem Aufschlag von 2,06 Prozent auf 25 332 Punkte. Der Euro bewegte sich insgesamt nur wenig und hielt damit die kräftigen Kursgewinne vom Wochenauftakt. Im späten New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1253 US-Dollar.