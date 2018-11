Gesundheit : Höchststand bei Drogentoten in USA

von dpa

29. November 2018, 15:55 Uhr

Die Zahl der Drogentoten in den USA ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordstand gestiegen. Insgesamt 70 237 Menschen starben 2017 an einer Überdosis, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC meldete. Die «New York Times» berichtete, dies seien mehr Tote als in einem einzelnen Jahr durch Autounfälle, Aids oder Schusswaffen in den Vereinigten Staaten. Der Grund ist vor allem der starke Anstieg des Missbrauchs synthetischer Drogen. Wie die «New York Times» schrieb, starben mehr als 28 000 Menschen durch Fentanyle und ähnliche synthetische Drogen - 2013 waren es noch 3000.