Wetter : Hochwasserlage teilweise weiter angespannt

Die Hochwasserlage bleibt in Teilen von Niedersachsen angespannt, auch im Harz kann noch nicht überall Entwarnung gegeben werden. Nachdem heftige Regenfälle vor allem Regionen in dem Mittelgebirge unter Wasser gesetzt hatten, verbessert sich die Lage in Städten wie Goslar langsam. Stattdessen verlagert sich das Problem hoher Wasserstände in andere Gebiete, darunter das niedersächsische Hildesheim und Braunschweig. Doch auch in Sachsen-Anhalt kämpfen die Menschen weiter gegen die Folgen des Dauerregens.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 22:27 Uhr