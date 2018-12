Wetter : Hochwasser im Südwesten - Pegelstände sinken wieder

von dpa

26. Dezember 2018, 08:40 Uhr

Karlsruhe (dpa) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das mancherorts gegebene Hochwasser in Baden-Württemberg der vergangenen Tage zurückgegangen. Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau sank am Morgen unter die Meldehöhe von sieben Metern, wie am Mittwoch aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg hervorging. Der Vorhersage nach soll der Pegelstand im Laufe des Tages weiter sinken. Das Hochwasser wurde durch die Niederschläge der vergangenen Tagen verursacht.