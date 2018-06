Konflikte : Historischer Gipfel zwischen Trump und Kim findet doch statt

von dpa

02. Juni 2018, 05:52 Uhr

Erst sagte er ab, dann wieder zu: Nach einem tagelangen diplomatischen Verwirrspiel wird US-Präsident Donald Trump nun doch zu einem historischen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Kong Un zusammenkommen. «Wir werden uns am 12. Juni in Singapur treffen», sagte Trump in Washington nach einem Gespräch mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus. Er glaube, dass sich Kim Jong Un der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet fühle. Der US-Präsident dämpfte aber auch die Erwartungen. Er betonte, der Gipfel sei der Beginn eines Prozesses.