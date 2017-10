Fußball : Heynckes-Rückkehr zum FC Bayern auf der Zielgeraden

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 10:05 Uhr

Das sensationelle Trainer-Comeback von Jupp Heynckes beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hängt nur noch an der Klärung von Detailfragen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus absolut verlässlicher Quelle innerhalb des Vereins. Die von der Vereinsführung angestrebte Rückkehr des 72-Jährigen könnte demnach in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Grundsätzlich sei an der Geschichte etwas dran. Die «Bild»-Zeitung hatte die Rückkehr von Heynckes in die Bundesliga gestern Abend vermeldet.