von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 17:26 Uhr

In der Fußball-Bundesliga haben sich der SC Freiburg und Hertha BSC 1:1 getrennt. Freiburg ging durch einen von Janik Haberer verwandelten Foulelfmeter in Führung, den Ausgleich besorgte in der 81. Minute Salomon Kalou ebenfalls per Foulelfmeter. Erst vier Minuten zuvor hatte der Ivorer einen weiteren Strafstoß weit über das Tor geschossen.