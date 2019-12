Parteien : Heil: «Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition»

von dpa

07. Dezember 2019, 09:41 Uhr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will in der großen Koalition eine Reform des Hartz-IV-Systems erreichen. Heute werde der SPD-Parteitag in Berlin die Positionen der Sozialdemokraten zur Weiterentwicklung des Sozialstaats festlegen, sagte Heil der dpa. Die Regierung habe auf Betreiben der SPD hin mit der Weiterentwicklung des Sozialstaats längst begonnen. Heil verwies auf den sozialen Arbeitsmarkt mit Zehntausenden öffentlich geförderten Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose, die seit Jahresbeginn geschaffen wurden.